أول رد من النادي الأهلي المصري على طلب الزمالك التتويج بلقب “نادي القرن”

ردّ النادي الأهلي المصري على طلب مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إعادة فتح ملف الفريق الأحق بالتتويج بلقب نادي القرن، والذي حصل عليه المارد الأحمر في بداية الألفية الثالثة.

وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، في تصريحات إذاعية: “نادي الزمالك من حقه أن يسعى لإثبات أحقيته في هذه القضية”.

وأضاف: “لن نتطرق للشائعات التي طالتنا واتهمتنا بسلب اللقب من الزمالك، سنواصل عملنا وتحقيق النجاحات، هكذا نرد على التشكيك بأحقيتنا في الفوز بالألقاب، لن نشغل بالنا سوى بأنفسنا”.

وتابع: “دائمًا ما يواجه الأهلي مثل هذه الأمور، إلا أننا نسير في طريقنا وهدفنا حاليًا التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والعودة للعالمية من بوابة كأس العالم للأندية لإسعاد جماهير النادي”.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة وفاق سطيف الجزائري على ملعب الأخير، الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

يذكر أن الزمالك أعلن لجوءه للمحكمة الرياضية “كاس” لإثبات أحقيته في التتويج بلقب نادي القرن وانتزاعه من القلعة الحمراء.