هل تنهي “كاس” الجدل حول لقب نادي القرن الأفريقي بين الأهلي والزمالك؟

أعلن نادي الزمالك المصري اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” للحصول على لقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا عن طريق المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات مصورة إن لقب نادي القرن تمت سرقته من النادي وحصل عليه الأهلي ولم يتحرك ممدوح عباس الرئيس السابق للزمالك والتي تربطه علاقات مع حسن حمدي رئيس الأهلي.

وأصبح السؤال هل يحصل الزمالك على هذا اللقب بعد لجوئه للمحكمة الرياضية الدولية “كاس”؟ وهو ما تستعرضه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

الزمالك يتسلح بالبطولات

يعتمد نادي الزمالك على فوزه بعدد أكبر من البطولات القارية على حساب الأهلي مع نهاية القرن الماضي.

ويراهن الزمالك على حصده 7 بطولات قارية هي دوري أبطال أفريقيا 4 مرات وكأس الكؤوس الأفريقية مرة والسوبر الأفريقي مرتين بجانب بطولة السوبر الأفروآسيوي مرتين.

وحصد الأهلي 6 بطولات قارية هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والسوبر الأفروآسيوي مرة وحيدة.

ووضع الزمالك شعارًا على بوابة النادي اسمه “نادي القرن الحقيقي” تأكيدً على أحقيته في هذا اللقب الشرفي.

وأكد محمد بيومي خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تصريحات خاصة ل”إرم نيوز” أن اللوائح تعطي هذا اللقب للزمالك لأنه الأكثر تتويجًا بجانب عدم شفافية الاتحاد الأفريقي “كاف” في إعلان معايير التقييم.

وأضاف: “الفوز باللقب وارد بقوة حال اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية خاصة أن المعايير غير منطقية بالمرة”.

الأهلي جاهز بالأدلة

يؤكد النادي الأهلي جاهزيته وتأكيد أحقيته في الحصول على هذا اللقب وأبرزها التقرير الذي نشرته صحيفة الأهرام المصرية عام 1994 يشرح القواعد المنظمة لاختيار نادي القرن رغم نفي نادي الزمالك وصول أي إخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي “كاف”.

وأكد المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، لـ”إرم نيوز” أنه ليس منطقيًا الخروج بهذه القضية كل فترة إعلاميًا موضحًا أن الأهلي واثق من موقفه ومتأكد من قوته والمحكمة الرياضية الدولية ستقول كلمتها.

وأضاف: “علينا أن نعترف بأن المعايير الموضوعة من جانب كاف وتأهل الأهلي المستمر للبطولات الأفريقية والدور النهائي أمر حسم الفوز لصالح الأهلي بلقب نادي القرن”.

اتهامات بيضاء

تخرج اتهامات من جانب مسؤولي وجماهير نادي الزمالك ونجومه السابقين حول ملف نادي القرن وهو ما أعلنه حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة من قبل في تصريحات تليفزيونية.

وأكد خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك الأحق بهذا اللقب ولولا دور مصطفى مراد فهمي مدير الكاف الأسبق وعضو مجلس إدارة الأهلي لما حصل الفريق الأحمر على اللقب.

وسخر أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك الأسبق من الأمر عبر تويتر مؤكدًا أن الوصول للدور النهائي 15 مرة وعدم الفوز باللقب أفضل من الفوز به 5 مرات إشارة إلى معايير تقييم كاف لاختيار نادي القرن.

أزمة جماهيرية

تبدو الأزمة جماهيرية في المقام الأول ودائمًا تشتعل مواقع التواصل الاجتماعي بالنقاشات والجدل الواسع بين جماهير الناديين.

ويظل هذا الجدل دائرًا في ظل تمسك جماهير الفريقين بهذا اللقب الشرفي.