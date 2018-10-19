قبل مباراة الوصل والنصر.. الجمهور يدعم أحمد العكبري نجم الوحدة بلافتة رائعة (صورة)

حرص جمهور الوصل الإماراتي على لافتة طيبة بتقديمه الدعم للاعب نادي الوحدة، أحمد العكبري، والذي نقل إلى المستشفى إثر حادث سير تعرض له، صباح الخميس.

ويرقد اللاعب حاليًا في العناية المركزة، وتمنى مجلس إدارة النادي، الشفاء العاجل له.

ووضع الجمهور لافتة كبيرة على المدرجات، موجهين الدعاء لله سبحانه وتعالى لشفاء اللاعب.

والعكبري من مواليد 15 يوليو/تموز 1997، ويجيد في وسط الملعب، ويرتدي الرقم 36، كما يعتبر أحد اللاعبين المهمين في صفوف الوحدة، ومن النجوم الشابة الواعدة.

ويُتوقع غياب اللاعب عن مباريات الوحدة، خلال الفترة المقبلة، بعد تحديد حجم الإصابة، وفترة العلاج التي يحتاجها.

ويستضيف فريق الوصل، مساء اليوم، نظيره النصر على ملعب “الإمبراطور” بزعبيل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الخليج العربي في لقاء “ديربي” مثير يبحث خلاله كل فريق عن طوق نجاة من الوضعية الصعبة التي يمر بها على صعيد النتائج.

ويعول الفريق المضيف على عاملي الأرض والجمهور لقنص النقاط الثلاث بغية تحسين ترتيبه العام حيث يحل الوصل في المركز السادس برصيد 7 نقاط حصيلة “فوزين وتعادل وخسارتين”.