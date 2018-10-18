بعد تعرضه لحادث سير.. أحمد العكبري لاعب نادي الوحدة الإماراتي في حالة حرجة

تعرض أحمد العكبري لاعب نادي الوحدة الإماراتي لحادث سير نُقل على إثره إلى المستشفى.

وقال النادي في حسابه الرسمي على ” تويتر ” إن لاعب الفريق الأول أحمد العكبري تعرّض صباح اليوم لحادث سير، وأنه تم نقله إلى مستشفى المفرق لتلقي العلاج اللازم.

ونشرت قناة “دبي الرياضية” تقريرًا قالت فيه إن العكبري في حالة حرجة جدًا.

ورفضت إدارة المستشفى دخول أي وسيلة إعلامية، مؤكدين أن اللاعب يعاني من كسور متفرقة وفي حالة حرجة.