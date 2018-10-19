مباراة النصر والوصل.. من يقتل أحلام الآخر في الديربي كوينتريوس أم يوفانوفتش؟

يتصدر لقاء ديربي دبي العناوين في الجولة السادسة من عمر الدوري الإماراتي لكرة القدم بين فريقي الوصل وضيفه النصر، مساء الجمعة، على ملعب “زعبيل”.

ورغم تراجع ترتيب الفريقين وابتعادهما بعض الشيء عن دائرة المنافسة في بداية ليست مثالية للنصراوية وعشاق الوصل، إلا أن الديربي له حسابات مختلفة وأمور ستفرض نفسها على البساط الأخضر.

ويأتي التحدي الأكبر في هذا الديربي كونه قد يشهد الفرصة الأخيرة لمدربي الفريقين الذين أصبح مستقبلهما على المحك سواء الأرجنتيني جوستافو كوينتريوس المدير الفني للوصل، أو الصربي إيفان يوفانوفتش المدير الفني للنصر، وهو ما ترصد ملامحه “إرم نيوز” في التقرير التالي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في السابعة و45 دقيقة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت أبوظبي والسادسة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 3، بصوت المعلق محمد الشامسي وفي قناة دبي الرياضية 4، بصوت المعلق عبد الله السعدي.

التاريخ والترتيب

كسر فريق النصر تفوق الوصل في آخر مباراة جمعتهما يوم 28 فبراير الماضي بالدوري، حين فاز 2-1 وهو أول انتصار للنصر على حساب الوصل بعد 6 مباريات متتالية.

ويحتل الوصل المركز السادس برصيد 7 نقاط جمعها من 5 مباريات بفوزين وتعادل وهزيمتين، ويحتل النصر المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط بفوز وحيد و4 هزائم.

الوصل يعلن التحدي

أعلن نادي الوصل التحدي قبل هذه المواجهة رغم صعوبة توقيتها بعد التوقف الدولي مباشرة إلا أن المدرب الأرجنتيني كوينتريوس طالب لاعبيه بالفوز، خاصة بعد قرار الإدارة بتجديد الثقة في خدماته.

ويستعيد الوصل جهود نجمه البرازيلي فابيو دي ليما بعد انتهاء إيقافه وفينسيوس ليما بعد التعافي من الإصابة، ويغيب عبد الله صالح للإصابة.

ويعتمد كوينتريوس على مثلث هجومي يضم كايو كانيدو وفينسيوس ليما وفابيو دي ليما، وهو الثلاثي الذي يعول عليه المدرب الأرجنتيني بجانب غلق منطقة الوسط بوجود علي سالمين وخليل خميس وخميس إسماعيل.

ويراهن المدرب الأرجنتيني على تماسك دفاعه في هذه المباراة وتصحيح الأخطاء في فترة التوقف بعد استقبال 8 أهداف في 5 مباريات بالدوري ويعتمد على الرباعي عبد الله خميس وعبد الله جاسم والكوري الجنوبي بان سوك وسالم العزيزي مع الحارس يوسف الزعابي.

يوفانوفتش وأحلام النصر

يعتمد المدير الفني الصربي إيفان يوفانوفتش على القوة الضاربة في غياب الثلاثي راشد عمر والحارس أحمد شامبيه وخالد جلال، ويراهن يوفانوفتش على الإسباني ألفارو نيجريدو والبرازيلي صامويل روزا في قيادة خط الهجوم.

ويعول يوفانوفتش على كثافة خط الوسط الفرنسي يوهان كاباي والبرازيلي ماركوس جابريل وطارق أحمد وعامر مبارك مع رباعي الدفاع محمود خميس ومسعود سليمان ومحمد عايض وأحمد إبراهيم.

وأكد طارق العشري المدير الفني الأسبق لنادي الشعب الإماراتي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن المواجهة بين النصر والوصل دائمًا تتسم بالندية.

وأوضح أن النصر يعاني ظروفًا أصعب وموقفه حرج أمام جماهيره، وخسارة الديربي ستسبب له أزمات، مؤكدًا أن كفة الوصل أرجح نظريًا في حصد الفوز ولكن كل شيء قد يتغير في الديربي.