الدولي الإماراتي محمد عبدالله حسن ضمن حكام كأس العالم للأندية 2018

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أمس، قائمة حكام الساحة والمساعدين والفيديو، الذين سيديرون مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة أبوظبي للفترة من الـ12 إلى الـ22 من ديسمبر 2018 بمشاركة أندية ريال مدريد الإسباني ( بطل دوري أوروبا ) والعين الإماراتي ( بطل دوري الخليج العربي ) وجوادالاخارا المكسيكي ( بطل أمريكا الشمالية ) وتيم ويلينجتون النيوزيلندي ( بطل أوقيانوسيا ) بالإضافة إلى أبطال أفريقيا ووآسيا وأمريكا الجنوبية.

وتقام مباريات البطولة في ملعبي استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي واستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

واختارت لجنة الحكام ستة أطقم تحكيمية من مختلف الاتحادات القارية إلى جانب ستة حكام إضافيين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد خلال البطولة منهم الإماراتي الدولي محمد عبدالله حسن الذي تواجد في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وضمّت قائمة حكام الساحة ساتو رايوجي ( اليابان ) مهدي عبيد شارف ( الجزائر ) ماروفو جاير (أمريكا ) ويلتون سامبيو ( البرازيل ) مات كونجر ( نيوزلندا ) جيانالوكا روسي ( إيطاليا ) ومعهم 12 مساعدًا.

ومن المقرر أن يصل الحكام كافة الذين تم اختيارهم إلى أبوظبي يوم الـ6 من ديسمبر المقبل، وذلك من أجل المشاركة في ورش عمل خاصة بالحكام قبل انطلاق البطولة.