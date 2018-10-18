أحمد العكبري لاعب الوحدة يتعرض لحادث سير

تعرّض أحمد العكبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في ساعة مبكرة من صباح اليوم لحادث سير، وتم نقله إلى مستشفى المفرق لتلقي العلاج.

ووفقًا لحساب قناة الشارقة الرياضية على تويتر فإن إدارة النادي تقوم بمتابعة حالة اللاعب، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

وقد يغيب أحمد العكبري عن لقاء الظفرة في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي.

وقال نادي الوحدة عبر حسابه على تويتر :”تعرض لاعب الفريق الأول أحمد العكبري صباح اليوم لحادث سير، فيما تم نقله إلى مستشفى المفرق لتلقي العلاج اللازم، بمتابعة إدارة النادي.

“هذا ويتمنى مجلس إدارة النادي الشفاء العاجل للاعب”.