خلفان الرميثي: طلبت إقالة زاكيروني ولكن اتحاد الكرة تمسك به.. وهذه حقيقة تجنيس تيجالي

كشف اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة في دولة الإمارات، أن الهيئة ناقشت مع اتحاد الكرة قضية تغيير زاكيروني المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال الرميثي خلال حواره مع قناة “دبي” الرياضية:”ناقشنا الاتحاد بتغيير زاكيروني قبل كأس آسيا، لكنهم تمسكوا به”.

ويستهل “الأبيض” مشواره في كأس آسيا بمواجهة البحرين في الخامس من يناير المقبل، تليها مواجهة الهند في العاشر من الشهر ذاته، ثم ملاقاة تايلاند في 14 من الشهر نفسه، وفي هذا السياق كشف الرميثي أن اتحاد الكرة طلب “التدخل” للحد من الهجوم على المنتخب.

وقال:”تلقينا اتصالات من اتحاد الكرة تطلب منا التدخل لإيقاف سيل الهجوم على المنتخب، خاصة أن المباريات التي خسرها ودية وليست رسمية”.

وحول تدخله في شؤون الاتحاد قال الرميثي:”نحن لا نتدخل في عمل الاتحاد، ولقاؤنا كان وديًا”.

على الجانب الآخر تحدث الرميثي عمّا تردد خلال الفترة الماضية عن تجنيس الأرجنتيني تيجالي مهاجم نادي الوحدة، مؤكدًا أنه قرار سيادي.

وأوضح:”لا يمكنني أن أعلّق، هذا حدث سيادي يخص وزارة شؤون الرئاسة، ولكن يمكنني أن أقول إنه كان مجرد شائعة، وإذا كان هناك أي جديد سيتم الإعلان عنه على الفور”.

وكان اتحاد الكرة قد استند في طلبه تجنيس الأرجنتيني إلى وجوده في الإمارات منذ خمس سنوات، حيث انضم للوحدة في العام 2013 قادمًا من الشباب السعودي.