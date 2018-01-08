تكليف محمد خلفان الرميثي برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الإماراتية

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم ” 20م/1و”لسنة 2018 والخاص بتكليف معالي اللواء محمد خلفان الرميثي بمهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

ويشغل معالي اللواء الرميثي منصب القائد العام لشرطة أبوظبي وهو عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ونائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ورئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لكأس العالم للأندية، ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

كما شغل سابقًا منصب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بين/ 2004 و2008 / وكان نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عام 2006.

وتولى منصب أمين عام هيئة الشرف في نادي العين عام 2000 ومنصب رئيس اللجنة التنفيذية بالنادي في الفترة بين 2001 – 2008 في الوقت الذي حقق فيه نادي العين ” بطولة دوري أبطال آسيا ” عام 2003.