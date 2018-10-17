“فيفا” يُعلن أسماء حكام كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء، قائمة حكام الساحة والمساعدين الذين سيُديرون مواجهات كأس العالم للأندية 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.

واختيرت 6 من الأطقم التحكيمية يمثل كل منها واحدًا من الاتحادات القارية المختلفة، كما قام فيفا باختيار 6 حكام إضافيين للإشراف على تقنية حكم الفيديو المساعد خلال البطولة.

ويصل جميع أفراد الطواقم التحكيمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا، في 6 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال الاستعدادات النهائية قبل صافرة انطلاق المباراة الافتتاحية.

والحكام الذين تم الاستقرار عليهم، هم: الياباني ساتو رايوغي، والجزائري عبد الشريف مهدي، والأمريكي ماروفو غاير، والبرازيلي ويلتون سامبيو، والنيوزيلاندي مات كونغر، والإيطالي جيانالوكا روسي للساحة، ومعهم 12 مساعدًا لحاملي الراية.

وتقام كأس العالم للأندية في مدينتي أبوظبي والعين خلال الفترة من 12 إلى 22 المقبل، حيث ستقام المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي.

يذكر أن الفرق التي ضمنت مشاركتها في البطولة حتى الآن، هي: ريال مدريد الإسباني (بطل أوروبا)، والعين (بطل الدوري الإماراتي)، وغوادالاخارا المكسيكي (بطل أمريكا الشمالية)، وتيم ويلينجتون النيوزيلاندي (بطل أوقيانوسيا)، في انتظار الفرق الفائزة ببطولات دوري أبطال أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.