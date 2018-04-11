مشاورات داخل “فيفا” لتنظيم كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإقامة بطولة مونديال الأندية بمشاركة 24 فريقًا، اعتبارًا من 2021 كل 4 سنوات وتستمر منافساته 18 يومًا.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية، فإن البطولة الجديدة ستقام في نهاية ثلاثة أسابيع موزعة على شهري يونيو ويوليو، متاحة في جدول المباريات الدولية.

وبذلك سيتغير موعد إقامة البطولة لتكون كل 4 سنوات بدلًا من كل عام، في فترة توقف المسابقات المحلية لكثير من الدول، وبخاصة في أوروبا.

وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 8 مجموعات تضم كل منها ثلاثة فرق، يتأهل أول كل منها مباشرة إلى ربع النهائي.

ويعتبر “فيفا” أن النسخة الجديدة ستكون “أكثر شمولًا” و”جذابة للغاية” للاعبين والمدربين والحكام والمشجعين ووسائل الإعلام والرعاة؛ لأنها ستجمع أفضل الفرق في العالم، مما سيضمن “عدم توقع” الفائز بها.