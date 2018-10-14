شباب الأهلي دبي ينتزع فوزًا صعبًا على عجمان في كأس الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

انتزع نادي شباب الأهلي دبي فوزًا صعبًا، على منافسه عجمان اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي الإماراتي

واستغل خلفان حسن خلفان خطأ دفاعيًا فادحًا من حسن زهران، ليتوغل ويسجل الهدف الأول لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 39.

وأدرك ستانلى أوهاويتشى التعادل لعجمان في الدقيقة 62، بعد دربكة من مدافعي شباب الأهلي دبي، ليسدد كرة من داخل المنطقة.

ولم تدم فرحة عجمان طويلًا إذ عاد خلفان حسن وسجل الهدف الثاني لشباب الأهلي دبي من تسديدة من داخل المنطقة أيضًا في الدقيقة 63.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، مقابل 4 نقاط لعجمان في المركز الرابع.