الوحدة وبني ياس يهزمان دبا الفجيرة واتحاد كلباء في كأس الخليج العربي الإماراتي

حقق نادي الوحدة فوزه الرابع في كأس الخليج العربي الإماراتي، اليوم الأحد، بعدما تغلب 2/0، على دبا الفجيرة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، وشهدت الجولة نفسها فوز بني ياس 2/1 على اتحاد كلباء.

وجاء الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 19 عبر محمد الحمادي بعد عرضية متقنة من خليل إبراهيم.

وعزز خليل الحمادي تقدم الوحدة بهدف رائع في الدقيقة 42، مستغلًا كرة متقنة من أحد زملائه.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 12 نقطة، في صدارة المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد دبا الفجيرة عند 3 نقاط في المركز الخامس.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب بني ياس 2/1 على اتحاد كلباء.

وكان اتحاد كلباء البادئ بالتسجيل على مانع السعيد في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل المنطقة.

لكن بني ياس أدرك التعادل بعد 10 دقائق عبر عبدالله بوعشوان، بهدف رائع بعدما راوغ مدافع وحارس مرمى المنافس.

وأكد بيدرو كوندي تفوق بني ياس بهدف في الدقيقة 83، بعد كرة بينية سهلة، وضعها في الشباك دون صعوبة.

ورفع بني ياس رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني من 3 مباريات، في حين تجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطة وحيدة في المركز السادس.

المهاجم الشاب محمد الحمادي يسجل الهدف الأول لـ #الوحدة بعد عرضية متقنة من اللاعب خليل إبراهيم #الوحدة_دبا#كأس_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/YQI3I65UcU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

مانع البارود يضع اتحاد كلباء في المقدمة بهدف في مرمى بني ياس#اتحاد_كلباء_بني_ياس#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/GwTU2aYTJk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

بمهارة فنية عالية..

عبد الله حسن يعادل النتيجة لبني ياس#اتحاد_كلباء_بني_ياس#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/bTVXJzhtiP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨