شباب الأهلي دبي يقدم أروابارينا لوسائل الإعلام

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي اليوم الجمعة، تعيين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدربًا للفريق، خلفًا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وقدم النادي، ثامن ترتيب الدوري المحلي بعد خمس جولات، أروابارينا مدرب الوصل الإماراتي والريان القطري السابق في مؤتمر صحفي، بحضور خالد بو حميد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم.

وأعلن الريان القطري يوم الأحد الماضي انفصاله عن أروابارينا بالتراضي.

وقال المدرب الأرجنتيني، الذي عمل مع الوصل الموسم الماضي، في المؤتمر، إنه سعيد بالانضمام إلى ناد عريق مثل شباب الأهلي صاحب بطولات وإنجازات معروفة على مستوى الإمارات.

وأكد أن المفاوضات سارت بصورة سريعة واكتملت دون عقبات بفضل رغبة الجانبين.

ونقل حساب شباب الأهلي على تويتر عن أروابارينا قوله: “جئت للعمل برغبة صادقة وقناعة راسخة، بأن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف.

وأضاف: “أسعى لبناء فريق عمل وتشكيل مجموعة متجانسة تعمل بروح الفريق، لدينا لاعبون مميزون وأصحاب خبرة، وأعرف معظمهم، وسأتعرف على العناصر الجديدة من خلال العمل في الملعب، وسأبذل قصارى جهدي لإخراج قدرات اللاعبين لخدمة مصلحة الفريق”.

ووعد خالد بوحميد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي شباب الأهلي بتوفير كل أسباب النجاح وتقديم الدعم للمدرب الجديد.

وتقدم بوحميد بالشكر لخوسيه سييرا على الفترة التي قضاها مع الفريق، وأشار إلى أن التوفيق لم يحالفه في تحقيق النتائج المطلوبة.

وقال: “الإدارة تدخلت في الوقت المناسب لمعالجة الأمور وأنهت التعاقد بالتراضي بين الطرفين”.

وخسر شباب الأهلي ثلاث مباريات من خمس ليحصد ست نقاط في الدوري المحلي.