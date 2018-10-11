منتخب الإمارات يتعادل مع هندوراس استعدادًا لكأس آسيا 2019 (فيديو)

تعادل المنتخب الإماراتي 1/1، مع منافسه منتخب هندوراس، اليوم الخميس، في إطار استعدادات الأبيض للمشاركة في كأس الأمم الآسيوية 2019.

تقدم روميل كيوتو لهندوراس في الدقيقة 18، لكن عمر عبدالرحمن (عموري) سجل هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 32، مستغلًا تمريرة رائعة من إسماعيل مطر.

وفشل لاعبو المنتخبين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 1/1.

ويلعب المنتخب الإماراتي مع فنزويلا في 16 من الشهر الحالي

ويشارك منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019، ضمن منافسات المجموعة الأولى، إلى جانب البحرين والهند وتايلاند، علمًا أن البطولة تقام في الإمارات بين 5 يناير و1 فبراير 2019.