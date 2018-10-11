غموض حول القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وهندوراس

يستعد منتخب الإمارات لكرة القدم لخوض أولى مبارياته الدولية الودية أمام نظيره منتخب هندوراس اليوم الخميس الموافق الـ 11 من أكتوبر 2018 ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كاس آسيا الإمارات 2019 والتي ستدور رحاها اعتبارًا من الخامس من شهر يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًّا، إذ يلعب الأبيض ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وتايلند والهند.

وبدأ الأبيض معسكره في برشلونة السبت الماضي بمشاركة 27 لاعبًا اختارهم المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني لهذا المعسكر الذي يشكل المحطة الثالثة من محطات الإعداد، بعد محطة سالزبورغ بالنمسا بشهر أغسطس ومحطة جيرونا بإسبانيا الشهر الماضي.

وتضم قائمة منتخب الإمارات الحاليَّة كلًّا من : علي خصيف ، فارس جمعة ، علي مبخوت ، خلفان مبارك ، خليفة مبارك الحمادي ( الجزيرة ) خالد عيسى ، إسماعيل أحمد ، محمد أحمد ، بندر الإحبابي ، عامر عبدالرحمن ، أحمد برمان ( العين ) محمد برغش ، محمد حسن الشامسي ، إسماعيل مطر ، أحمد راشد ، سلطان الغافري ، سالم سلطان ( الوحدة ) ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) محمود خميس ، خليفة مبارك غانم ( النصر ) خميس إسماعيل ، علي سالمين ( الوصل ) الحسن صالح ( الشارقة ) فهد الظنحاني ( بني ياس ) عمر عبدالرحمن ( الهلال السعودي ).

وقالت قناة أبوظبي الرياضية إنه ـ حتى الآن ـ لا يوجد أي قناة ناقلة للمباراة الوديّة، مشيرة إلى أن الأسباب غير مقنعة إذ يبدو أنه بطلب من الجهاز الفني.

وبذلك لن يتمكَّن الجمهور الإماراتي من مشاهدة المباراة تلفزيونيًّا.