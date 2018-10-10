مباراة الإمارات وهندوراس.. استبعاد أحمد خليل وعلي مبخوت لهذا السبب

قرر ألبيرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي عدم إشراك المهاجمين أحمد خليل وعلي مبخوت في مباراة هندوراس الدولية الودية بمعسكر برشلونة.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن استبعاد الثنائي من مباراة هندوراس بسبب خضوعهما لبرنامج علاجي تحت إشراف الكادر الطبي للمنتخب.

ويكثف المنتخب الإماراتي تدريباته استعدادًا لخوض أولى مبارياته الدولية الودية أمام منتخب هندوراس غدًا ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة برشلونة استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 والتي تنطلق 5 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا.

ويلعب “الأبيض” ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وتايلاند والهند.