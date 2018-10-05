نادي الوحدة يعود للانتصارات بدوري الخليج العربي على حساب الإمارات (فيديو)

سجل نادي الوحدة ثلاثة أهداف في الشوط الأول بفضل تألق مراد باتنا، ليتغلب 3-1 على الإمارات، اليوم الجمعة، مستعيدًا توازنه في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد هزيمته الثقيلة من بني ياس.

وخسر الوحدة 4-2 في الجولة الماضية، لذا دخل لقاء اليوم بقوة وسجل المغربي باتنا هدفين في الدقيقتين 17 و42، بعد أن صنع الهدف الأول لليوناردو دا سيلفا في الدقيقة 12.

ورفع باتنا رصيده إلى ستة أهداف في صدارة هدافي الدوري، بالتساوي مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة وويلتون سواريز مهاجم الشارقة.

وجاء هدف الإمارات الوحيد من ركلة جزاء، نفذها شيخ دياباتي في الدقيقة 23.

وارتقى الوحدة للمركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف خلف الشارقة المتصدر، بينما يتفوق على العين صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف أيضًا.

وتوقف رصيد الإمارات عند ثلاث نقاط بعد خمس جولات.

وفي مباراة أخرى، تعرض الوصل لهزيمة جديدة بعد أن سجل لاعبه هزاع سالم هدفًا بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل، ليخسر 2-1 أمام الظفرة الذي حقق انتصاره الأول.

وسدد سالم ضربة رأس نحو مرمى فريقه بشكل غريب، ليخسر الوصل في الدقيقة 82 وتوقف رصيده عند سبع نقاط بالمركز السادس، بينما يبقى الظفرة في المركز الأخير.