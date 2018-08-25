الوحدة يحبط ريمونتادا نادي العين ويتوّج بكأس السوبر الإماراتي (فيديو)

الوحدة يحبط ريمونتادا نادي العين ويتوّج بكأس السوبر الإماراتي (فيديو)

#إرم_سبورت

المصدر: فريق التحرير

حقق نادي الوحدة لقب كأس السوبر الإماراتي، بعد فوزه على العين 4/3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 3/3، على ملعب الدفاع الجوي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وبدا أن الوحدة في طريقه لفوز كبير وتاريخي على العين، بعد أن سجل 3 أهداف في 40 دقيقة.

وجاء الهدف الأول للوحدة بعد 5 دقائق عبر لاعبه إسماعيل مطر في الدقيقة الخامسة.

وعاد الوحدة وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عبر المغربي مراد باتنا بمساعدة إسماعيل مطر.

وأكمل الأرجنتيني سبيستيان تيغالي ثلاثية الوحدة في الدقيقة 40.

لكن العين قلب تأخره وحقق ريمونتادا بتسجيل 3 أهداف متتالية.

وبدأت انتفاضة العين عبر السويدي امركوس بيرغ في الدقيقة 62، وسجل دياكيه إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وبعد 3 دقائق سجل البرازيلي كايو فيرنانديز الهدف الثالث للعين، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

ورغم تسجيل 6 أهداف في 90 دقيقة، فشل لاعبو الفريقين في إضافة أي هدف في الأشواط الإضافية ليتجها إلى ركلات الترجيح.

والعين هو أكثر الأندية تحقيقًا لكأس السوبر الإماراتي بـ5 ألقاب، في حين حقق الوحدة لقبه الرابع والثاني على التوالي.

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