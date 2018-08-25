الوحدة يحبط ريمونتادا نادي العين ويتوّج بكأس السوبر الإماراتي (فيديو)

حقق نادي الوحدة لقب كأس السوبر الإماراتي، بعد فوزه على العين 4/3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 3/3، على ملعب الدفاع الجوي، في العاصمة المصرية القاهرة.

وبدا أن الوحدة في طريقه لفوز كبير وتاريخي على العين، بعد أن سجل 3 أهداف في 40 دقيقة.

وجاء الهدف الأول للوحدة بعد 5 دقائق عبر لاعبه إسماعيل مطر في الدقيقة الخامسة.

وعاد الوحدة وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عبر المغربي مراد باتنا بمساعدة إسماعيل مطر.

وأكمل الأرجنتيني سبيستيان تيغالي ثلاثية الوحدة في الدقيقة 40.

لكن العين قلب تأخره وحقق ريمونتادا بتسجيل 3 أهداف متتالية.

وبدأت انتفاضة العين عبر السويدي امركوس بيرغ في الدقيقة 62، وسجل دياكيه إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وبعد 3 دقائق سجل البرازيلي كايو فيرنانديز الهدف الثالث للعين، ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

ورغم تسجيل 6 أهداف في 90 دقيقة، فشل لاعبو الفريقين في إضافة أي هدف في الأشواط الإضافية ليتجها إلى ركلات الترجيح.

والعين هو أكثر الأندية تحقيقًا لكأس السوبر الإماراتي بـ5 ألقاب، في حين حقق الوحدة لقبه الرابع والثاني على التوالي.

لحظات مثيرة شهدتها ركلات الترجيح في مباراة #كأس_سوبر_الخليج_العربي

شاهدها كاملة #الوحدة_العين pic.twitter.com/3zP6SsI3o1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

“افرح بعيدك يا مطر وارفع الكاس، هدية الجمهور في خامس العيد سوبر، ويبدأ موسمه في بطولة” @farisf9

لحظات تتويج لاعبي الوحدة بكأس سوبر الخليج العربي

رابط البث الحي: https://t.co/8Nu1p6s16F#كأس_عام_زايد#السوبر_الإماراتي#العين_الوحدة pic.twitter.com/S0pY1wsotl — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

“الله، العنابي بطلاً لسوبر الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه، العنابي سوبر الخليج العربي من مصر الحبيبة من أرض الكنانة” @farisf9

الوحدة يفوز على العين بركلات الترجيح 4-3

رابط البث الحي: https://t.co/8Nu1p6s16F#كأس_عام_زايد#السوبر_الإماراتي#العين_الوحدة pic.twitter.com/MnjmBeHcYw — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

جووووول.. العنابي يبدأ..الوحدة يضرب أولاً ..هذا سمعة، كل ما ينزل الوحدة يصعد ..واحد صفر عن طريق الفيلسوف عن طريق سمعة @farisf9

رابط البث الحي: https://t.co/8Nu1p6s16F#كأس_عام_زايد#السوبر_الإماراتي#العين_الوحدة pic.twitter.com/TvYdMb3A4R — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

“هذا أحلى الكلام، أجمل كلام، ما بعد هذا الكلام كلام يا تيجالي، أهم صفقات العنابي بقاء تيجالي، الوحدة سوبر في شوط سوبر” @farisf9

تيجالي يسجل الهدف الثالث للعنابي#الوحدة 3 – #العين 0

رابط البث الحي: https://t.co/8Nu1p6s16F#كأس_عام_زايد#السوبر_الإماراتي#العين_الوحدة pic.twitter.com/wQlDoYRbyA — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

“بيرج يعوض ركلة الجزاء، هل مازال هناك وقت، هل هناك زعيم يظهر في ما تبقى من وقت المباراة” @farisf9

بيرج يسجل هدف التقليص للزعيم#الوحدة 3 – #العين 1

رابط البث الحي: https://t.co/8Nu1p6s16F#كأس_عام_زايد#السوبر_الإماراتي#العين_الوحدة pic.twitter.com/rUSuBRPFY9 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨