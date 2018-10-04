السيطرة على حريق محدود باستاد آل نهيان ولا خسائر بشرية

نشب حريق محدود في المنصة الرئيسية لاستاد آل نهيان، الخاص بنادي الوحدة الإماراتي الذي يخضع حاليًا لعملية تطوير وتجديد من أجل استضافة منافسات إحدى مجموعات بطولة الأمم الآسيوية السادسة عشرة لكرة القدم، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة من 5 يناير حتى الأول من فبراير 2019.

وأعلن نادي الوحدة مالك الاستاد أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق بفضل جهود رجال الدفاع المدني بأبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لشركة الوحدة لكرة القدم، عبد الله سالم، إن رجال الدفاع المدني في أبوظبي نجحوا بالسيطرة على الحريق الذي نشب في الطابق الثالث بالكابينة الخاصة للمقصورة الرئيسية لاستاد آل نهيان.

وأكد عبدالله سالم في تصريحات صحفية عدم وجود خسائر بشرية في الحادث.

وأشارت التقارير المبدئية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماسٍ كهربائي.