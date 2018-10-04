شباب الأهلي دبي يوقف انتفاضة اتحاد كلباء وعجمان يتخطى بني ياس في الدوري الإماراتي (فيديو)

سجل هنريكي لوفانور هدفًا قرب النهاية ليحوّل شباب الأهلي دبي تأخره إلى فوز 2-1 على اتحاد كلباء في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.

وتقدم جيوفاني سيو لاعب ساحل العاج بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة مستغلًا تقدم الحارس ماجد ناصر في الدقيقة 25.

وانتظر شباب الأهلي حتى الدقيقة 75 ليدرك التعادل عبر الإكوادوري خايمي أيوفي بتسديدة متقنة قرب المرمى، بينما انتزع لوفانور مهاجم مولدوفا الانتصار بتسديدة منخفضة في الزاوية الضيقة للمرمى قبل سبع دقائق على النهاية.

نهاية مباراة #شباب_الأهلي_اتحاد_كلباء

النتيجة النهائية 2-1 لشباب الأهلي

شاهد شريط الأهداف#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/NQMVMUQH1g — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

والفوز هو الثاني لشباب الأهلي هذا الموسم في خمس جولات ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن، بينما تعرَّض اتحاد كلباء لهزيمة أعقبت ثلاثة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عند تسع نقاط في المركز الخامس.

وتعرَّض بني ياس لأول هزيمة هذا الموسم بخسارته 2-1 أمام عجمان.

وتقدم حسن زهران لعجمان، وتعادل حسن المحرمي، لكن النيجيري ستانلي أوهاوتشي منح فريقه هدف الانتصار قبل 19 دقيقة على النهاية بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويملك الفريقان ست نقاط، لكن بني ياس يتفوق في المركز السابع بفارق الأهداف عن عجمان تاسع الترتيب.