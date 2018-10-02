العين يترقب تعثر الشارقة أمام الجزيرة في الدوري الإماراتي

ستكون صدارة الشارقة للدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم تحت التهديد؛ عندما يواجه الجزيرة، يوم الجمعة، في الوقت الذي يطمح فيه العين حامل اللقب للانفراد بالقمة.

وانطلق الشارقة هذا الموسم بشكل مثالي بالفوز في أول أربع جولات ليتفوق بفارق الأهداف عن العين بفضل تألق الثنائي البرازيلي إيجور كورونادو وويلتون سواريز بجانب رايان منديز لاعب الرأس الأخضر، وسجل الثلاثي كل أهداف الفريق حتى الآن بالمسابقة وعددها 15 هدفًا.

كما فاز الجزيرة في آخر ثلاث جولات بعد هزيمته 5-4 من شباب الأهلي دبي في لقاء مثير بالجولة الافتتاحية، وسيسعى لرد الاعتبار أمام الشارقة بعد خروجه من دور 32 بكأس العرب أمام النصر السعودي بنتيجة 6-2 في مجموع المباراتين.

وسيشهد اللقاء مواجهة ثنائية بين ويلتون سواريز وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، إذ يتصدر الاثنان ترتيب الهدافين برصيد ستة أهداف، بينما سجل كل من كورونادو ومنديز أربعة أهداف.

وسيكون التعادل في هذه المباراة أفضل نتيجة للعين الذي يستهدف النقاط الثلاث عند مواجهة الفجيرة في نفس اليوم للانفراد بالمركز الأول قبل فترة التوقف الدولية.

ولم يكن أداء العين مقنعًا رغم توالي الانتصارات وآخرها 2-1 أمام شباب الأهلي دبي؛ مما أزعج المدرب الكرواتي زوران ماميتش.

وتقدم العين 2-صفر في الشوط الأول، ورغم أن شباب الأهلي أكمل الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين؛ بعد طرد حسن إبراهيم، إلا أنه نجح في تقليص الفارق.

وقال ماميتش للصحفيين بعد المباراة: “لا أتذكر آخر مرة كنت غاضبًا من الأداء كما هو حالي الآن. أنا محبط جدًا. يجب أن نظهر شخصيتنا القوية كأبطال في جميع الأوقات”.

ويطمح شباب الأهلي لتصحيح المسار؛ بعد التعرض لثلاث هزائم في أربع مباريات، لكنه سيخوض تحديًا صعبًا أمام اتحاد كلباء المنتشي بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وأصبح الوصل ممثل الإمارات الوحيد في دور 16 بكأس العرب؛ بعدما أطاح بالاتحاد السعودي، وسيسعى لتأكيد جدارته عند مواجهة الظفرة، بينما ستتجه الأنظار نحو هدافه سيباستيان تيجالي المرشح لتمثيل منتخب الإمارات في كأس آسيا 2019 على أرضه.