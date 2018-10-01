سيباستيان تيغالي ضمن قائمة منتخب الإمارات لمعسكر برشلونة الإعدادي

سيضم المدرب الإيطالي أليرتو زاكيروني اللاعب الأرجنتيني سيباستيان تيغالي إلى تشكيلة منتخب الإمارات لمعسكر الأبيض، في مدينة برشلونة، استعدادًا لكأس آسيا 2019.

وقالت قناة أبو ظبي الرياضية إن زاكيروني المدير الفني للمنتخب الإماراتي قرر إدراج اسم المهاجم الأرجنتيني سباستيان تيغالي لاعب فريق الوحدة الإماراتي، ضمن القائمة التي سيستدعيها للمعسكر الذي سيقام بمدينة برشلونة الشهر الجاري.

وأوضحت القناة أن الاتحاد الإماراتي سيكون مطالبًا ببعض الإجراءات قبل ضم تيغالي للأبيض، أبرزها إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأن تيغالي أصبح مواطنًا إماراتيًا، وتقديم ما يثبت ذلك.

وسيباستيان تيغالي يعد أبرز مهاجمي الدوري الإماراتي، إذ سجل 84 هدفًا خلال 89 مباراة لعبها، كما صنع 12 هدفًا آخر في الدوري المحلي، علمًا أنه يبلغ من العمر 32 عامًا.

وكان تيغالي قد أكد أن ترشيحه للعب باسم منتخب الإمارات، والحصول على الجنسية شرف كبير بالنسبة له.

من جهته قال عبدالباسط حمادي، مدير الكرة بنادي الوحدة إن دييغو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، برازيلي وتم تجنيسه للعب للمنتخب الإسباني.