محمد بن زايد يستقبل فريق العين “بطل الثنائية” (صور)

استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، لاعبي فريق نادي العين لكرة القدم والجهازين الإداري والفني للفريق، المتوج ببطولتي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.
وهنأ محمد بن زايد لاعبي فريق العين بفوزهم بالبطولتين.
ونجح العين في التتويج ببطولتي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة الموسم الماضي.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دشن جمهور نادي العين هاشتاغ #استقبال_بوخالد_بطولتنا؛ احتفالًا باستقبال محمد بن زايد فريق الكرة الأول بالنادي.
وغرد سيف الكعبي :”نعم يستقبل الجميع ويهنئ المنتصرين ويكرم الأبطال، لكن تبقى هناك تفاصيل صغيرة في قلب هذا القائد تخصنا نحن، نحن وفقط”.