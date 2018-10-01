محمد بن زايد يستقبل فريق العين “بطل الثنائية” (صور)

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على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دشن جمهور نادي العين هاشتاغ #استقبال_بوخالد_بطولتنا؛ احتفالًا باستقبال محمد بن زايد فريق الكرة الأول بالنادي.