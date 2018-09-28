نادي العين يزاحم الشارقة على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي بالفوز على شباب الأهلي (فيديو)

حافظ العين حامل اللقب على علامة النجاح الكاملة في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بفوزه 2-1 على شباب الأهلي دبي، الذي خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين، اليوم الجمعة.

سجل المصري حسين الشحات الهدف الأول للعين، بعد عمل جماعي مميز في الدقيقة 41، وازدادت معاناة شباب الأهلي بطرد حسن إبراهيم بسبب تصرف عنيف.

وأنهى محمد عبدالرحمن الشوط بإضافة الهدف الثاني بتسديدة مذهلة.

ورغم النقص العددي، قلص هنريكي لوفانور الفارق بركلة حرة ارتدت من القائم في جسد الحارس خالد عيسى لتسكن شباكه.

ويملك العين 12 نقطة من أربع نقاط مثل الشارقة، الذي فاز 3-صفر على الفجيرة، في وقت سابق اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: