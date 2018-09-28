أهداف مباراة الزمالك والقادسية.. (1/1) (فيديو)

تقدم الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم نادي الزمالك المصري بهدف لصالح فريقه في شباك القادسية خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).
وقابل كاسونغو عرضية حمدي النقاز الأرضية، وأودع الكرة في الشباك الكويتية.
البديل يصنع الفارق..
بعد “تيكي تاكا” رائعة.. كاسونجو يضع #الزمالك في المقدمة بالهدف الأول بالدقيقة 82 #القادسية_الزمالك#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/UK08yVQkum
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
وأحرز نادي القادسية هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
هدف التعادل للقادسية في اللحظة الأخيرة #القادسية_الزمالك#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/OCKuo74V1q
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨
ويخوض فريق الزمالك المصري اختبارًا صعبًا خارج دياره أمام مضيفه القادسية الكويتي، مساء الجمعة، على ملعب “جابر الأحمد” الدولي، في جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد برج العرب في الإسكندرية بالتعادل دون أهداف، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في المواجهة المميزة في البطولة العربية.