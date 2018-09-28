أهداف مباراة الزمالك والقادسية.. (1/1) (فيديو)

تقدم الكونغولي كابونغو كاسونغو مهاجم نادي الزمالك المصري بهدف لصالح فريقه في شباك القادسية خلال مباراة الفريقين في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية).

وقابل كاسونغو عرضية حمدي النقاز الأرضية، وأودع الكرة في الشباك الكويتية.

وأحرز نادي القادسية هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويخوض فريق الزمالك المصري اختبارًا صعبًا خارج دياره أمام مضيفه القادسية الكويتي، مساء الجمعة، على ملعب “جابر الأحمد” الدولي، في جولة الإياب بدور الـ32 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على استاد برج العرب في الإسكندرية بالتعادل دون أهداف، لتبقى كل الاحتمالات مفتوحة في المواجهة المميزة في البطولة العربية.