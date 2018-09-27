دبا الفجيرة يحقق فوزه الأول في الدوري الإماراتي ويعمق جراح الظفرة (فيديو)

حقق دبا الفجيرة فوزه الأول هذا الموسم في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعدما تغلب 3-1 على الظفرة المتذيل اليوم الخميس.

وانطلق الظفرة، الذي خسر للمباراة الرابعة على التوالي ولم يحصد أي نقطة حتى الآن، بقوة وأهدر لاعبه أحمد علي ركلة جزاء في الدقيقة 21 لكن بعد دقيقة واحدة نجح بهز الشباك برأسية سعيد الكثيري.

ولم تدم فرحة التقدم أكثر من دقيقة واحدة إذ تعادل ياسين البخيت بتسديدة قريبة المدى.

وفي الشوط الثاني سجل دبا هدفين في غضون ثلاث دقائق بضربة رأس من جمعة مسعود، ثم بتسديدة صاروخية من البخيت، ليرفع دبا رصيده إلى ثلاث نقاط مبتعدًا عن قاع المسابقة.