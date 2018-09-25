الجزيرة يقسو على عجمان بخماسية في الدوري الإماراتي (فيديو)

استعاد الجزيرة انتصاراته وسحق عجمان 5-1 في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وتعثر الجزيرة في الجولة الماضية بتعادله مع بني ياس بعد انتصارين متتاليين، ليرفع رصيده، اليوم، إلى عشر نقاط متقدمًا للصدارة مؤقتًا.

افتتح علي مبخوت التسجيل مبكرًا بعدما انفرد بالحارس من منتصف الملعب في الدقيقة السادسة، ثم ضاعف الغاني إرنست أسانتي التقدم بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وتفاقمت معاناة عجمان بعد طرد المهاجم البرازيلي فاندر فييرا في الدقيقة 66، واستغل الجزيرة الموقف سريعًا بإضافة الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة بضربة رأس من خليفة مبارك.

نهاية المباراة #عجمان_الجزيرة

النتيجة النهائية

5-1 لصالح الجزيرة

شاهد شريط الأهداف#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/QasGdUR8al — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 25, 2018

وبتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء أضاف البرازيلي ليوناردو بيريرا الهدف الرابع، بينما قلص عادل هرماش الفارق لعجمان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم خلفان مبارك الخماسية بتسديدة منخفضة قبل خمس دقائق على النهاية.

وتعرض عجمان، الصاعد للأضواء، للهزيمة الثالثة في أربع مباريات، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.