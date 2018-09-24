الإمارات تستضيف قمة الكرة السودانية بين الهلال والمريخ نوفمبر المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الكرة الإماراتي توصله إلى اتفاق لاستضافة مباراة القمة السودانية بين الهلال والمريخ، في الثاني من نوفمبر المقبل، ضمن احتفالات الدولة بـ “عام زايد”، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وأوضح مجلس أبوظبي في بيان عبر موقعه الرسمي: “تأتي هذه المبادرة إيمانا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين منذ تأسيس الاتحاد وتأتي هذه المباراة كبادرة أولى للتعاون بين الطرفين للتعاون وتبادل الخبرات الرياضية في المستقبل، ولإعادة الكرة السودانية التي الواجهة مجددا بعد أن عانت الكثير من الظروف في الفترة السابقة وسيكون لمحبي كرة القدم مشاهدة نجوم الكرة السودانية في الملاعب الإماراتية ومنح الجالية السودانية الشقيقة الفرصة لمتابعة فرقهم على أرض بلدهم الثاني الإمارات، وسيعتبر هذا الحدث إحدى مبادرات في عام زايد سيتضيف من خلاله عدد من الإعلاميين والرياضيين والخبراء السودانيين الذين سبق لهم العمل في الإمارات وفاء وتقديرا لما قدموه لرياضتنا خلال فترة التأسيس”.

جاء ذلك بعد اجتماع ضم ممثلين عن الناديين الكبيرين مع وفد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بمقر نظيره السوداني، بحي الخرطوم 2.

الاجتماع اليوم بين وفد الاتحاد الاماراتي وناديي الهلال والمريخ بالاتحاد العام السوداني، الاتحاد الاماراتي قدم مقترح باقامة مباراة بين الناديين في الامارات يوم ٢-١١-١٨ لمناسبة مءوية الشيخ زايد رحمه الله ، الفريقين ابدوا موافقه مبدءية وطلبوا مراجعة الاجهزة الفنية في موضوع التوقيت pic.twitter.com/gP2tuAWkrL — ايمن يماني (@aymanYamani123) September 23, 2018

والتقى الوفد الإماراتي برئيس الاتحاد السوداني، كمال شداد، والذي عبَّر لهم عن سعادته الكبيرة لحسن تقديرهم للرياضة السودانية، مناشدًا إيّاهم بحضور الأندية الإماراتية لبلاده.

فيما أكد رئيس الوفد الإماراتي، عارف العواني، عن تقديرهم للشعب السوداني، وأن هذه الزيارة تأتي لإعادة التعاون في مجال كرة القدم بين البلدين، مشيرًا إلى أن مباراة القمة المرتقبة ببلاده تاتي على شرف مئوية الشيخ زايد، وسوف تشهد تكريم أجيال سابقة من السودانيين خدموا بلاده بإخلاص وساهموا في تطوّرها.