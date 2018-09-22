بعد قرار “فيفا” خصم نقاطه.. ما هي فرص نادي الهلال السوداني لتجنب عقوبات جديدة؟

يواجه فريق نادي الهلال السوداني لكرة القدم شبح فقدان بطولة الدوري الممتاز، وحتى الوصافة، بعد أن دحرجه قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بخصم ست نقاط من رصيده، إلى المركز الثالث بـ “18 نقطة” خلف نده التقليدي المريخ “28 نقطة” وفريق الهلال الأبيض “21 نقطة”، على خلفية شكوى من المدرب السابق للنادي، الفرنسي جون ميشيل كافالي. ويرى خبراء أن فرص الهلال في استعادة النقاط ضئيلة، لكن المطلوب منه تجنب بقية العقوبات اللاحقة المترتبة على عدم دفع مستحقات المدرب.

وقال الخبير القانوني مدثر خيري: إن فريق الهلال فقد النقاط تمامًا وهذا أمر مسلم به. وأضاف لـ “إرم نيوز”: “السؤال هو هل سيُحرم نادي الهلال من التسجيلات إذا استمر في عدم سداد مستحقات المدرب، وهل سيُحرم لمدة 6 أشهر أم لعامين؟ وهل سيصل إلى مرحلة العقوبة الثالثة وهي الهبوط إلى الدرجة الأدنى. وتابع بأن قرارالفيفا خصم النقاط ليس فيه استئناف ولا طرف ثالث، ورأى أن أمل الهلال الوحيد لاستعادة النقاط هو أن يأتي من لجنة الانضباط بما يثبت أنه تم تسديد المبلغ قبل الموعد”.

وشدد الخبير في قوانين فيفا على أهمية القيد الزمني المحدد، وقال إنه لو لم يتم تسديد المبلغ خلال القيد الزمني، وحتى لو بعد القيد الزمني بيوم واحد، فإن النقاط قد فُقدت. وبالتالي على نادي الهلال العمل على تجنب العقوبات الأخرى وما يترتب عليها.

لكن المستشار القانوني خالد سيد أحمد يرى أملًا وحيدًا ومخرجًا للهلال، وهو الدفع بقضية الحصار الاقتصادي المفروض على السودان والذي يمنع التحويلات بين البنوك السودانية والبنوك الأجنبية. وقال خالد لـ”إرم نيوز”: إن المبلغ المطلوب للمدرب الفرنسي موضوع كأمانات لدى الاتحاد السوداني لكرة القدم، ويمكن للجنة الاستئنافات أن تؤكد عدم قدرتها على تحويل المبلغ للمدرب؛ نتيجة صعوبة التحويلات البنكية للبنوك الخارجية في ظل الحصار. وأشار إلى أن النادي أودع المبلغ لدى الاتحاد العام كجزء من مكونات الاتحاد الدولي وهذا يبدي حسن نيته، والهدف الأساسي من العقوبات أن يتحصل الشاكي على حقه، وبالتالي لو تسلم المدرب المبلغ يمكن أن يحل المشكلة. وأضاف خالد: “لا أعتقد أن هنالك مسارًا آخرَ لحل الأزمة”.

وأعلن نادي الهلال، أمس، وصول خطاب من “فيفا” إلى الاتحاد السوداني يفيد بخصم 6 نقاط من الفريق في الدوري الممتاز، بعد تصعيد شكوى المدرب السابق كافالي. وقال النادي إنه أرسل بالفعل المبلغ المستحق عليه لاتحاد الكرة ليرسله للمدرب، وإن هناك مشاكل في التحويلات من السودان، وعليه تم وضع المبلغ لدى الاتحاد المحلي، لحين تمكن المدرب من إرسال مندوب لاستلام مستحقاته، ولكنه تفاجأ بالتصعيد من طرف المدرب. واعتبر أنه لا تزال أمامه إمكانية لاستئناف القرار.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، البروفيسور كمال حامد شداد، في تصريح صحفي: إن الهلال وضع المبلغ في الاتحاد كأمانة فقط، وليس لتحويل المبلغ، والاتحاد لا يمكنه تحويل أي مبلغ لأي جهة، وهذه القضية لها سنتان والهلال تحرك عندما استشعر الخطورة وبعد تحويل الملف للجنة الانضباط.

كما نفى الأمين العام للاتحاد، حسن أبوجبل، استلام أي مبلغ مالي من الهلال، وقال: إن الهلال لم يورد لخزينة الاتحاد أي مبلغ مالي يخص كافالي المدرب السابق للنادي، وأضاف بأنهم خاطبوا الهلال قبل فترة بخصوص خطاب لجنة الانضباط.

يذكر أن المبلغ المستحق للمدرب كافالي، الذي تعاقد معه الهلال في العام 2015 لمدة عام واحد، يبلغ 150 ألف دولار أمريكي.