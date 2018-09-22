“فيفا” يخصم 6 نقاط من نادي الهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني الجمعة، وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى الاتحاد المحلي يفيد بخصم 6 نقاط من الفريق في الدوري المحلي، بعد تصعيد شكوى من مدرب الفريق السابق الفرنسي جون ميشيل كافالي.

ووفقًا لصفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، “تسلم الاتحاد السوداني خطابًا من الفيفا بخصم 6 نقاط من الفريق، بسبب تصعيد شكوى من قبل الفرنسي كافالي ضد النادي”.

وأضاف، أن النادي أرسل بالفعل المبلغ المستحق عليه لاتحاد الكرة لكي يرسله للمدرب، وأن هناك مشاكل في التحويلات من السودان، وعليه تم وضع المبلغ لدى الاتحاد المحلي، لحين تمكن المدرب من إرسال مندوب لاستلام مستحقاته، ولكنه تفاجأ بالتصعيد من طرف المدرب.

وأوضح النادي أنها لاتزال أمامه إمكانية لاستئناف القرار بالاتحاد الدولي.

وأكدت وسائل إعلام سودانية أن المبلغ المستحق للمدرب هو 150 ألف دولار أمريكي.

يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب المرحلة النهائية للدوري السوداني برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، في حين يتصدر المريخ الجدول برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، وفي حال خصم النقاط، سيصل رصيد الهلال إلى 18 نقطة في المركز الثالث خلف هلال الأبيض برصيد 21 نقطة.

وكان الهلال السوداني قد تعاقد مع المدرب الفرنسي في عام 2015 وقاد الفريق لعام.