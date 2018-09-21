ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الثالثة (صورة)

حقق نادي العين حامل اللقب فوزه الثالث على التوالي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بتغلبه 3-صفر على النصر الذي دفع الوافد الجديد الفارو نجريدو لكنه أهدر ركلة جزاء قبل النهاية اليوم الجمعة.

وسجل سيباستيان تيجالي هدفين في فوز كبير للوحدة 4-1 على الوصل الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه البرازيلي فابيو دي ليما.

وتقاسم العين الصدارة مع الشارقة والوحدة بتسجيل علامة النجاح الكاملة في أول ثلاث جولات بينما خسر النصر للمرة الثالثة على التوالي مواصلًا انطلاقته السيئة.

ويتفوق الوحدة في الصدارة بفارق الأهداف عن العين والشارقة بينما يملك الوصل أربع نقاط.

ووضع ستانلي أوهاوتشي فريق عجمان في المقدمة لكن طرد زميله وليد عبدالله فتح المجال أمام الفجيرة للفوز 2-1 بثنائية ابراهيم خميس محققًا انتصاره الأول هذا الموسم.

وسجل اتحاد كلباء هدفين قرب النهاية عبر بالاش جوجاك من علامة الجزاء ومايك راموس بتسديدة جميلة من فوق الحارس ليفوز 2-صفر على الظفرة.

والفوز هو الثاني لاتحاد كلباء صاحب ست نقاط بينما لا يملك الظفرة أي رصيد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: