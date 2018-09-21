تبجالي يقود نادي الوحدة لاكتساح الوصل برباعية في الدوري الإماراتي (فيديو)

فاز الوحدة على ضيفه الوصل 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم ليتصدر جدول الترتيب.

وسجل أهداف الوحدة سيبستيان تيغالي (هدفان) في الدقيقتين 12 و52 وأحمد العكبري في الدقيقة 87 ومراد باتنا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمبارة، فيما سجّل هدف الوصل خميس إسماعيل في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد فابيو دي ليما لاعب الوصل في الدقيقة 66.

صناعة ليوناردو..#تيجالي يتقدم بالهدف الأول للوحدة في مرمى الوصل في الدقيقة 12 من المباراة#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/AaYCmbrMC3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

تيجالي يضيف الهدف الثاني للوحدة في مرمى الوصل في الدقيقة 52 من عمر المباراة#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/qK8OKtiJPL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

خميس إسماعيل يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول للوصل في مرمى الوحدة في الدقيقة 78 من المباراة#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/Uu0e4MmHkl — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

أحمد العكبري يضيف الهدف الثالث للوحدة في مرمى الوصل في الدقيقة 87 من المباراة#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/uNWEpb9AjF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

بعد كعب رائع من #إسماعيل_مطر..

باتنا يضيف الهدف الرابع للوحدة في مرمى الوصل #الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/HoK64Jbebb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الشارقة والعين، وتوقف رصيد الوصل عند أربع نقاط في المركز السادس.

وفي أخرى فاز الفجيرة على ضيفه عجمان 2 -1.

وسجل هدفي الفجيرة إبراهيم خميس في الدقيقتين 47 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، فيما سجل هدف عجمان ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 14.

وشهدت المباراة طرد وليد عبدالله اليماحي لاعب عجمان في الدقيقة 14.