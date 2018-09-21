تبجالي يقود نادي الوحدة لاكتساح الوصل برباعية في الدوري الإماراتي (فيديو)

تبجالي يقود نادي الوحدة لاكتساح الوصل برباعية في الدوري الإماراتي (فيديو)

شاهد أهداف المباريات.

المصدر: فريق التحرير

فاز الوحدة على ضيفه الوصل 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم ليتصدر جدول الترتيب.

وسجل أهداف الوحدة سيبستيان تيغالي (هدفان) في الدقيقتين 12 و52 وأحمد العكبري في الدقيقة 87 ومراد باتنا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمبارة، فيما سجّل هدف الوصل خميس إسماعيل في الدقيقة 79.

وشهدت المباراة طرد فابيو دي ليما لاعب الوصل في الدقيقة 66.

ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام الشارقة والعين، وتوقف رصيد الوصل عند أربع نقاط في المركز السادس.

وفي أخرى فاز الفجيرة على ضيفه عجمان 2 -1.

وسجل هدفي الفجيرة إبراهيم خميس في الدقيقتين 47 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة، فيما سجل هدف عجمان ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 14.

وشهدت المباراة طرد وليد عبدالله اليماحي لاعب عجمان في الدقيقة 14.

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