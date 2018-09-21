نادي العين يواصل انتصاراته في الدوري الإماراتي ويتخطى النصر بثلاثية (فيديو)

حقق نادي العين حامل اللقب فوزه الثالث على التوالي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على النصر الذي دفع بالوافد الجديد الفارو نجريدو وأهدر ركلة جزاء قبل النهاية اليوم الجمعة.

وتقاسم العين الصدارة مع الشارقة بتسجيل علامة النجاح الكاملة في أول ثلاث جولات، بينما خسر النصر للمرة الثالثة على التوالي مواصلًا انطلاقته السيئة.

وافتتح ماركوس بيرغ مهاجم السويد التسجيل بعد ربع ساعة من استغلال لخطأ دفاعي ثم ضاعف الياباني تسوكاسا شيوتاني التقدم من ضربة رأس بعد ركلة جزاء.

وأكمل البرازيلي كايو فرنانديز الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وأهدر نجريدو، مهاجم منتخب إسبانيا السابق الذي خاض مباراته الأولى مع النصر، ركلة جزاء تصدى لها الحارس خالد عيسى قبل نهاية اللقاء.

نهاية المباراة #النصر_العين

النتيجة النهائية 3-0 لصالح العين

شاهد شريط الأهداف#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/TAgSGLPzpM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة أخرى سجل اتحاد كلباء هدفين قرب النهاية عبر بالاش جوجاك من علامة الجزاء ومايك راموس بتسديدة جميلة من فوق الحارس ليفوز 2-صفر على الظفرة.

والفوز هو الثاني لاتحاد كلباء صاحب ست نقاط، بينما لا يملك الظفرة أي رصيد.

جوجاك يتقدم لاتحاد كلباء بالهدف الأول في مرمى الظفرة من ضربة جزاء#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/0QhVLYP9hc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨