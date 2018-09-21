أهداف مباراة النصر والعين.. “الزعيم” يتقدم بثلاثية (فيديو)

تقدم ماركوس بيرغ مهاجم نادي العين بهدف لصالح فريقه في شباك النصر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

واستلم بيرغ الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية على يسار الحارس النصراوي.

ماركوس بيرج يتقدم للعين بهدف في مرمى النصر في الدقيقة 15 من المباراة #النصر_العين#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/S8k736zt5F — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز شيوتاني الهدف الثاني للعين في الدقيقة 30 من رأسية قوية.

شيوتاني يضيف الهدف الثاني للعين برأسية في مرمى النصر في الدقيقة 30 #النصر_العين#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/oK5cW2JwEu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز كايو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

من ركلة جزاء.. #كايو يضيف الهدف الثالث للعين في مرمى النصر في الدقيقة 73 من المباراة#النصر_العين#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/YcH9km3WTV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢١ سبتمبر ٢٠١٨

تتجه الأنظار إلى الدوري الإماراتي الجمعة؛ لمتابعة الصدام المنتظر بين العين ومضيفه النصر في واحدة من اللقاءات الكلاسيكية، التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في دوري الخليج العربي بالجولة الثالثة.

ويحتل النصر المركز الثاني عشر بلا نقاط، بعد الخسارة في أول مباراتين، بينما فاز العين في أول جولتين، ويحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويتابع الكثيرون الظهور الأول للنجم الإسباني ألفارو نيغريدو مع نادي النصر الإماراتي، في مواجهة ستكون صعبة أمام العين حامل اللقب، فهل يكسب نيغريدو الرهان ويصحح مسار النصر.

ويسعى النصر لتحقيق فوز غائب بالدوري أمام العين في عام 2014، منذ 4 أعوام كاملة.

ولم يفز النصر على العين منذ تغلبه يوم 21 فبراير 2014 بهدف إبراهيم توريه، وفاز النصر في عدة مواجهات ببطولة الكأس على العين.

ويأمل المدرب الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين، تحقيق الفوز على حساب النصر، معتمدًا على قدرات هدافه السويدي ماركوس بيرغ، بجانب المصري حسين الشحات والبرازيلي كايو لوكاس، مع ثلاثي الوسط أحمد برمان وعامر عبدالرحمن ومحمد عبدالرحمن.