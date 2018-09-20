نادي الشارقة يواصل انطلاقة مثالية في الدوري الإماراتي ويتخطى شباب الأهلي دبي (فيديو)

أهدر شباب الأهلي دبي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليخسر 2-1 من الشارقة الذي واصل انطلاقته المثالية في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.

وافتتح الإكوادوري خايمي أيوفي التسجيل لشباب الأهلي دبي، لكنه أهدر ركلة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما تقدم الشارقة بهدفين.

وتابع أيوفي كرة ارتدت من الحارس ليسجل في الدقيقة 34، وتعادل رايان منديز القادم من الرأس الأخضر من مجهود فردي رائع قبل انتهاء الشوط الأول.

ووضع البرازيلي أيجور كورونادو الشارقة في المقدمة من ركلة حرة متقنة في بداية الشوط الثاني.

وأُتيحت لشباب الأهلي فرصة التعادل، لكن الحارس عادل الحوسني تصدى لركلة أيوفي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويتصدر الشارقة المسابقة بتحقيق علامة النجاح الكاملة بتسع نقاط، بينما توقف رصيد شباب الأهلي عند ثلاث نقاط من ثلاث مباريات.

وفي مباراة أخرى مثيرة شهدت أربعة أهداف بعد الدقيقة 82 تغلب الإمارات 3-2 على دبا الفجيرة.

والفوز هو الأول للإمارات بعد هزيمتين، بينما يقبع دبا في المركز الأخير دون رصيد.