الشارقة والوحدة يقتسمان صدارة ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي (فيديو)

اقتسم فريقا الشارقة والوحدة، اليوم الجمعة، قمة جدول ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، حيث اكتسح الشارقة ضيفه النصر بستة أهداف لثلاثة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمسابقة المحلية.

فيما أحرز السداسية البرازيلي ويلتون سواريز (أربعة أهداف)، الأول له من ضربة جزاء، في الدقائق 8 و26 و35 و86، ومواطنه إيغور كورنادو من ضربة جزاء، ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز، في الدقيقتين 15 و41 من زمن المباراة.

فيما جاءت ثلاثية النصر عن طريق الفرنسي يوهان كاباي، والبرازيليين يوري ليريو من ضربة جزاء وماركوس غابريل دو ناشيمينتو، في الدقائق 43 و50 و52 من زمن اللقاء.

كما اكتسح الوحدة مضيفه دبا الفجيرة بأربعة أهداف لهدف.

وتقدم الفجيرة بهدف عن طريق أحمد خميس الخليفي في الدقيقة 5 من زمن اللقاء.

وعاد الوحدة برباعية عبر الأرجنتيني سباستيان تيغالي (هدفين) في الدقيقتين 17 و78، والمغربي مراد باتنا، والبرازيلي ليوناردو دا سليفا من ضربة جزاء في الدقيقتين 13 و26 من زمن المباراة.

وبذلك، اقتسم كل من الشارقة والوحدة القمة برصيد 6 نقاط، فيما ظل النصر ودبا الفجيرة دون رصيد من النقاط في المركزين الحادي عشر والرابع عشر على الترتيب بفارق الأهداف.

وأسفرت مباراتان بنفس الجولة اليوم، عن فوز اتحاد كلباء على ضيفه الإمارات بهدفين دون رد، وتعادل بني ياس مع الوصل بهدف لكل منهما.

ويعد العين (حامل اللقب) أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإماراتي بإجمالي 13 لقبًا.