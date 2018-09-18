عضو باتحاد الكرة الإماراتي: تجنيس تيجالي ليس من صلاحياتنا

ردّ الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي، محمد بن هزام، على كل ما يتردد بشأن تجنيس الأرجنتيني سيباستيان تيجالي، مهاجم فريق نادي الوحدة، واقتراب انضمامه للمنتخب الإماراتي.

وقال بن هزام في تصريحات نقلها حساب صحيفة “الاتحاد” على “تويتر”، يوم الثلاثاء: “تجنيس تيجالي ليس من صلاحيات الاتحاد، ولم نتخذ أي قرار في هذا الشأن، لكن نرحب بأي لاعب يمكنه أن يفيد المنتخب وفق رؤية الجهاز الفني، ولم نناقش زاكيروني في ملف تيجالي خلال الاجتماع”.

وأضاف: ” تم عرض 6 منتخبات على الإيطالي زاكيروني لاختيار منتخبين من بينهم؛ لأداء وديتين في معسكر نوفمبر المقبل الذي سيقام بدبي من 6 إلى 20 نوفمبر”.

وتابع: ” نشيد بدعم الأندية للمنتخب، كما نوجه الشكر لنادي العين الذي يمد المنتخب بعدد كبير من اللاعبين، ونؤكد أننا نرحب بالنقد البناء وليس الهدّام، والآن جاء وقت تكاتف الجميع خلف المنتخب”.

ويستعد المنتخب الإماراتي، للدخول في معسكر خلال شهر أكتوبر المقبل بإسبانيا؛ استعدادًا للمشاركة في كأس أمم آسيا 2019.

وأشارت صحيفة “الرؤية” الإماراتية إلى أن انضمام تيجالي إلى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، أصبح متوقفًا على الانتهاء من إجراء منحه الجنسية الإماراتية قريبًا.

ويسعى الاتحاد الإماراتي، لتجنيس اللاعب صاحب الـ33 عامًا، من أجل قيادة هجوم المنتخب الإماراتي في كأس آسيا 2019.