تيجالي يقود انتفاضة الوحدة للفوز على دبا في الدوري الإماراتي (فيديو)

قاد الأرجنتيني سيباستيان تاليابوي (تيجالي) انتفاضة فريقه الوحدة، ليعدّل تأخره بهدف أمام ضيفه دبا الفجيرة إلى فوز 4-1، عندما سجل ثنائية بواقع هدف في كل شوط في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ورفع تيجالي، الذي يلعب للوحدة منذ 2013، رصيده من الأهداف مع الفريق إلى 151 هدفًا.

تقدم أحمد خميس لدبا بضربة رأس بعد خمس دقائق من البداية، لكن المغربي مراد باتنة أدرك التعادل بتسديدة من متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 13.

وبعدها بأربع دقائق وضع تيجالي فريقه في المقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يجعل البرازيلي ليوناردو دي سوزا النتيجة 3-1 للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، اضطر الحكم عمر محمد للاستعانة بتقنية الفيديو ليلغي هدفًا لتيجالي، إثر تسديدة ارتطمت بالعارضة وسقطت على خط المرمى دون أن تدخل الشباك.

لكن المهاجم الأرجنتيني (33 عامًا) أضاف هدفه الثاني و151 مع الوحدة في الدقيقة 78، بعد تمريرة من باتنة.

ورفع الوحدة بطل السوبر المحلي رصيده إلى ست نقاط من انتصارين في مباراتين في صدارة المسابقة، بينما ظل دبا في ذيل الترتيب بدون نقاط.

وفي مباراة ثانية، حقق اتحاد كلباء انتصاره الأول هذا الموسم بالفوز 2-صفر على الإمارات، بفضل هدفين في الشوط الأول.

تقدم منصور البلوشي لكلباء بضربة رأس بعد البداية بسبع دقائق، وعزز البرازيلي مايك راموس النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 33، عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية وأدار بجسده وسدد في شباك أحمد الشاجي حارس الإمارات.

وارتفع رصيد اتحاد كلباء إلى ثلاث نقاط في المركز السابع، بينما ظل الإمارات بدون رصيد.