مدير الكرة بنادي الوحدة الإماراتي عن أنباء تجنيس تيجالي: حدث نفس الأمر مع دييغو كوستا

علق عبدالباسط حمادي، مدير الكرة بنادي الوحدة الإماراتي، على أنباء تجنيس الأرجنتيني سيبيستيان تيجالي، نجم الفريق وهدافه، للمشاركة مع المنتخب الإماراتي في نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019.

وتستضيف الإمارات نهائيات أمم آسيا 2019 بشكل رسمي على أراضيها مطلع العام الجديد.

وأكدت صحيفة “الخليج”، وفقًا لمصادرها الخاصة، عن نية منتخب الإمارات تجنيس اللاعب لحل أزمة الهجوم للمنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وتصدر تيجالي هدافي دوري الخليج العربي برصيد 14 هدفًا في الموسم الماضي.

كما أن اللوائح في الإمارات تشترط تواجد اللاعب في الدولة مدة 5 سنوات من أجل منحه الجنسية الإماراتية، وهو الشرط الذي يتناسب مع تيجالي المتواجد في الدوري الإماراتي منذ عام 2013 قادمًا من الشباب السعودي.

وقال حمادي، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، يوم الثلاثاء: “فريق الوحدة بدأ الموسم بـ4 لاعبين أجانب، وراح يكمل الموسم والمواسم القادمة بـ4 ولن يستفيد من وضع تيجالي”.

وأضاف: “دييغو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، برازيلي 33 عامًا، تم تجنيسه للعب للمنتخب الإسباني”.

يذكر أن كوستا يبلغ من العمر 29 عامًا، وتم تجنيسه في عام 2013، وفضل اللعب مع منتخب الماتادور بطل العالم وأوروبا؛ بعد استمرار تجاهل المدرب لويز فيليبي سكولاري، وقتها.

*️⃣ فريق الوحدة ابتدى الموسم ب ٤ لاعبين اجانب و راح يكمل الموسم و المواسم القادمة ب ٤ و لن يستفيد من وضع تيجالي. *️⃣ دييغو كوستا لاعب أتليتكو مدريد لاعب برازيلي ٣٣ عام تم تجنيسه للعب لمنتخب الإسباني .. — عبدالباسط الحمادي (@Abdulbaset22) September 11, 2018

وكان أحمد الرميثي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، قد علق أيضًا، قائلًا عبر حسابه على تويتر: “:”بشأن تيجالي، أولًا- الجنسية الإماراتية هي شرف وتكريم لحاملها”.

ثانيًا- اللاعب ليس الأول وليس الأخير، “تجنَّس قبله وسيتجنَّس بعده لاعبون”.

ثالثًا- نادي الوحدة مستفيد بدعم المنتخب وهذا واجب، ولا فائدة من إضافة لاعب بديل ولن نساوم حول هذا، والمحافظة على اللاعب لأكثر من خمس سنوات سهّل الأمر”.

وانضم تيجالي إلى الوحدة منذ عام 2013، حيث يعتبر أفضل هداف في تاريخ بطولة الدوري الإماراتي؛ مما جعله مرشحًا بقوة بالتواجد في المنتخب الإماراتي.

ولم يأت رد رسمي من جانب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، حتى وقتنا هذا، بشأن تأكيد الأنباء حول محاولة تجنيس تيجالي، أو نفي الأمر تمامًا.

وهاجم بعض الإعلاميين الإماراتيين، القرار إذا صح، حيث يروا أن اللاعب كبير السن، حيث يبلغ 35 عامًا، لن يفيد الإمارات سوى في هذه البطولة فقط.

ونال تيجالي الكرة الذهبية ( أفضل لاعب أجنبي) الموسم الماضي، خلال حفل جوائز دوري الخليج العربي.

وانضم تيجالي إلى الوحدة موسم 2013/ 2014، وأكد في موسمه الأول أنه هداف خطير، إذ سجل 28 هدفًا في مسابقة الدوري، وفي الموسم التالي 15 هدفًا، وفي الثالث 25 هدفًا، وفي الرابع 22 هدفًا.

وقبل أن ينتقل تيجالي إلى الدوري الإماراتي، كان مشاركًا فاعلًا في الدوري السعودي، إذ لعب لناديي الاتفاق والشباب.

وشارك تيجالي مع الاتفاق موسمي 2010 / 2011، و2011 / 2012، وسجل في الموسم الأول 12 هدفًا، وفي الثاني 9 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الشباب موسم 2012 / 2013، إذ سجل 19 هدفًا، وانتقل بعدها للدوري الإماراتي حتى الآن.