الوحدة يعلق على أنباء حصول تيجالي على الجنسية الإماراتية

علق أحمد الرميثي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، على أنباء حصول سباستيان تيجالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الجنسية الإماراتية.

وقالت صحيفة الخليج أمس الاثنين، إن تيجالي مرشح بقوة للحصول على الجنسية الإماراتية، لتمثيل الإمارات في كاس آسيا 2019.

وغرَّد الرميثي :”بشأن تيقالي، أولًا- الجنسية الإمارتية هي شرف وتكريم لحاملها”.

ثانيًا- اللاعب ليس الأول وليس الأخير “تجنَّس قبله وسيتجنَّس بعده لاعبون”.

ثالثًا- نادي الوحدة مستفيد بدعم المنتخب وهذا واجب، ولا فائدة من إضافة لاعب بديل ولن نساوم حول هذا، والمحافظة على اللاعب لأكثر من خمس سنوات سهّل الأمر”.

بشأن تيقالي:

اولاً الجنسيه الامارتيه هي شرف وتكريم لحاملها

ثانياً : اللاعب ليس الاول وليس الأخير تجنس قبله وسيأتي بعده لأعبين

ثالثاً : نادي الوحده مستفيد بدعم المنتخب وهذا واجب ، ولا فائده يإضافة لاعب بديل ولن نساوم حول هذا ، والمحافظه على اللاعب لأكثر من خمس سنوات سهّل الأمر — أحمد الرميثي-أبوظبي (@AMKalRumaithy) September 11, 2018

وغرَّد الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي على أنباء تجنيس تيجالي :”إذا صحت أخبار تجنيس تيغالي فهذا تأكيد لحقيقة أننا لازلنا ندور في دائرة الاجتهاد وليس التخطيط، لا أجد فائدة لذلك سوى أن تكون كأس آسيا بطولة تكريم واعتزال لنجم بلغ من العمر ٣٥ عامًا”.

ويلعب تيجالي للوحدة ومتواجد على أرض الإمارات منذ 2013، وهو أفضل هداف أجنبي في تاريخ المسابقة.

ونجح تيجالي في سحب بساط النجومية من تحت أقدام المحترفين الأجانب في دوري الخليج العربي، بعد أن وصل رصيده التهديفي لـ”103 أهداف”، متفوقًا على الغاني أسامواه جيان الذي جاء وصيفًا برصيد 101 هدف.

ونال تيجالي الكرة الذهبية ( أفضل لاعب أجنبي) الموسم الماضي، خلال حفل جوائز دوري الخليج العربي.

وانضم تيجالي إلى الوحدة موسم 2013/ 2014، وأكد في موسمه الأول أنه هداف خطير إذ سجل 28 هدفًا في مسابقة الدوري، وفي الموسم التالي 15 هدفًا، وفي الثالث 25 هدفًا، وفي الرابع 22 هدفًا.

وقبل أن ينتقل تيجالي إلى الدوري الإماراتي كان مشاركًا فاعلًا في الدوري السعودي، إذ لعب لناديي الاتفاق والشباب.

وشارك تيجالي مع الاتفاق موسمي 2010 / 2011، و2011 / 2012، وسجل في الموسم الأول 12 هدفًا، وفي الثاني 9 أهداف، قبل أن ينتقل إلى الشباب موسم 2012 / 2013، إذ سجل 19 هدفًا، وانتقل بعدها للدوري الإماراتي حتى الآن.