الإماراتي علي عيد ينضم رسميًا لنادي دينامو زغرب الكرواتي (صورة)

كشف الإماراتي علي عيد، مهاجم المنتخب الأولمبي ونادي العين، عن بدء تجربته الاحترافية رسميًا مع دينامو زغرب الكرواتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكان نادي العين قد كشف في يوليو الماضي، عن انتقال اللاعب إلى النادي الكرواتي، حيث قال سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المدير الرياضي، إن علي عيد هو أحد أبرز مواهب كرة القدم الذين أبرم معهم النادي أخيرًا، عقودًا احترافية طويلة الأمد، قبل انضمامه إلى دينامو زغرب الكرواتي، في تجربة احترافية مهمة بالنسبة للاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف؛ بعد أن أحرز 20 هدفًا في المسابقة.

وأضاف: ” يدخل عيد تجربة احترافية مهمة؛ ليصبح بموجبها أول لاعب إماراتي يحترف فعليًا بنادٍ أوروبي وفي واحدة من أكثر الدول تطورًا في عالم كرة القدم، خاصة بعد وصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2018، والمؤكد أن علاقة نادي العين مع مدرسة كرة القدم الكرواتية أصبحت وطيدة؛ كونها مستمرة منذ سنين”.

وأوضح راشد أن مجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة غانم مبارك الهاجري، ارتأى أن يتضمن العقد المبرم مع دينامو زغرب، بندًا يلزم النادي الكرواتي بإشراك اللاعب أساسيًا في مباريات دوري الفئة الثانية، حال عدم مشاركته بمسابقة الدوري؛ حتى يخرج اللاعب بالفائدة المرجوة من إعارته، ويكتسب الخبرة المطلوبة.

وبدوره، أكد علي عيد أنه على قناعة تامة بأن اللعب للعين هو الخيار الأفضل لأي لاعب؛ لأنه ليس مجرد نادٍ لكرة القدم بل كيان شامخ.

وأكمل: سأحرص على عدم تفويت تلك الفرصة الاستثنائية بالنسبة لي في تحقيق طموحاتي الكبيرة، وأدرك جيدًا ما المطلوب مني في المرحلة المقبلة، حتى أتمكن من الخروج بالمكاسب المرجوة خلال فترة الإعارة لنادي دينامو زغرب.