نتائج قرعة كأس العالم للأندية.. العين يبتعد عن ريال مدريد

سيخوض العين بطل الإمارات وصاحب الأرض المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام ولنجتون النيوزيلندي في 12 ديسمبر كانون الأول المقبل.

وسحبت قرعة المسابقة التي ستقام في أبوظبي والعين في نهاية العام الجاري اليوم الثلاثاء وأسفرت عن مواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية مع بطل أفريقيا.

وسيتحدد بطل أفريقيا في نوفمبر تشرين الثاني لكن البطولة تضم خمسة فرق عربية هي الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب والأهلي المصري والترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري. وسحبت قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال يوم الاثنين.

وفي المباراة الأخرى بالدور الثاني، والمقرر إقامته في 15 ديسمبر كانون الأول، سيلعب بطل آسيا مع وادي الحجارة المكسيكي.

وأقيمت مباريات الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا وفاز السد القطري والدحيل القطري بينما تقام مباريات الإياب بعد أسبوعين وسط آمال بتأهل الفريقين العربيين إلى الدور قبل النهائي.

وسيلعب الفائز من بطل آسيا ووادي الحجارة مع ريال مدريد بطل أوروبا وحامل اللقب في الدور قبل النهائي يوم 19 ديسمبر كانون الأول بينما قبلها بيوم واحد سيظهر بطل أمريكا الجنوبية ضد بطل أفريقيا أو العين أو ولنجتون.

وستقام المباراة النهائية في 22 ديسمبر كانون الأول الجاري.