أهداف مباراة الوحدة والوصل.. ثلاثية بيضاء لأصحاب السعادة (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه الوحدة مع منافسه الوصل، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي الإماراتي 2018/2019.

وجاء هدف ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة سحرية من الأرجنتيني سيباستيان تيغالي.

وأضاف يحيى الغساني الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 40، في حين عاد ليوناردو دا سيلفا وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وانتقل ليوناردو دا سيلفا للوحدة الشهر الماضي قادمًا من الأهلي السعودي.

وكان الوحدة قد تغلب 1/0 على شباب الأهلي دبي في الجولة الأولى، في حين تعادل الوصل سلبًا مع اتحاد كلباء.

بتمريرة سحرية من #تيجالي..

ليونادو يراوغ ويتقدم للوحدة بالهدف الأول في مرمى #الوصل في الدقيقة 5#كأس_الخليج_العربي#الوحدة_الوصل pic.twitter.com/v1gaoJesfb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

يحيى الغساني يضيف الهدف الثاني للوحدة في مرمى الوصل في الدقيقة 40 من عمر المباراة #الوحدة_الوصل#كأس_الخليج_العربي pic.twitter.com/D8cVQBv0Jq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ سبتمبر ٢٠١٨