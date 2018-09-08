هل يرحل زاكيروني عن تدريب منتخب الإمارات؟

قال الإعلامي علي الهاجري إن المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيرني سيرحل عن تدريب منتخب الإمارات، وإنه جارٍ تحديد بديل.

وخسرت الإمارات، التي تستعد لبطولة كأس آسيا 2019 على أرضها، أمام ترينداد وتوباغو بهدفين دون رد، وتستعد لمواجهة لاوس وديًا، الثلاثاء المقبل.

ولم تنل استعدادات منتخب الإمارات رضا عشاق الأبيض؛ بسبب ضعف المباريات الودية.

وأشار الإعلامي علي سعيد الكعبي إلى ضعف وديات الأبيض الذي يواجه منتخبات ترينداد وتوباغو ولاوس، في الوقت الذي تستعد فيه السعودية من خلال منتخبات بوليفيا والأرجنتين والبرازيل.

المدرب سيرحل .. و جاري البحث عن بديل .. — علي الهاجري (@16Alhajeri) September 8, 2018

وغرد الهاجري:”المدرب سيرحل .. و جارٍ البحث عن بديل ..”.

وبرر زاكيروني الخسارة أمام ترينداد وتوباغو :”الهزيمة بالنسبة لي ليست مقياسًا لأداء الفريق، سيتم تقييم اللاعبين وتصحيح الأخطاء في المباريات القادمة، منتخب ترينداد أكثر جاهزية من منتخب الإمارات، الأهداف التي سكنت شباكنا من الأطراف وسنعمل على علاج ذلك”.

وتابع :”اللاعبون متكيفون على طريقة 3-4-3″.

وسجل منتخب الإمارات 4 أهداف في 12 مباراة خاضها مع المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني واستقبل 6 منها إثنين في مباراة الأخيرة أمام ترينداد وتوباغو.