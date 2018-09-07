الإعلامي علي سعيد الكعبي ينتقد استعدادات منتخب الإمارات لنهائيات كأس آسيا (صورة)

انتقد الإعلامي الإماراتي علي سعيد الكعبي خطة منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية، التي ستقام على ملاعبه مطلع العام المقبل.

وقال الكعبي في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التدوينات المصغر “تويتر”: “استعدادًا لكأس آسيا، المنتخب السعودي سيقابل بوليفيا والبرازيل ثم الأرجنتين، بينما منتخبنا واجه أندورا وترينيداد ثم سيواجه لاوس!”.

إستعدادا لكاس أسيا ، المنتخب السعودي سيقابل بوليفيا والبرازيل ثم الارجنتين ، بينما منتخبنا واجه أندورا وترينيداد ثم سيواجه لاوس ! الحدث الكبير يحتاج لتجارب كبيرة — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وخسر منتخب الإمارات وديًا 0-2 أمام ترينداد وتوباغو في المباراة الودية، التي جرت بينهما، أمس الخميس، بإسبانيا، في إطار استعدادات “الأبيض” للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام على ملاعبه مطلع العام المقبل.

وافتتح أتولا غويرا التسجيل لمنتخب ترينداد وتوباغو في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ناثان لويس الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية برفقة منتخبات تايلاند والهند والبحرين، حيث يستهل مسيرته في المسابقة بملاقاة نظيره البحريني في الخامس من يناير المقبل.