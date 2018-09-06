الإعلامي علي الهاجري منتقدًا مستوى منتخب الإمارات: “مستوى بايخ”

الإعلامي علي الهاجري منتقدًا مستوى منتخب الإمارات: “مستوى بايخ”

منتخب الإمارات خسر وديًا 0-2 أمام ترينداد وتوباغو.

المصدر: فريق التحرير

انتقد الإعلامي الإماراتي علي الهاجري مستوى منتخب بلاده أمام ترينداد وتوباغو، والتي خسرها “الأبيض” بثنائية نظيفة، في إطار الاستعدادات لبطولة آسيا 2019.

وغرّد الهاجري على موقع “تويتر” قائلًا: “مستوى بايخ.. الأخطاء من ملك الفلاشات في الإدارة.. “فرق أي كلام” و حديث بدون أفعال .. ملينا منك ومن تصرفاتك.. والقادم أعظم كما تبدو المؤشرات”.

وخسر منتخب الإمارات وديًا 0-2 أمام ترينداد وتوباغو في المباراة الودية، التي جرت بينهما، اليوم الخميس، بإسبانيا، في إطار استعدادات “الأبيض” للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام على ملاعبه مطلع العام المقبل.

وافتتح أتولا غويرا التسجيل لمنتخب ترينداد وتوباغو في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ناثان لويس الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى بالبطولة الآسيوية برفقة منتخبات تايلاند والهند والبحرين، حيث يستهل مسيرته في المسابقة بملاقاة نظيره البحريني في الخامس من يناير المقبل.

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