المنتخب الإماراتي يخسر أمام ترينداد وتوباغو استعدادًا لكأس آسيا 2019 (فيديو)

خسر المنتخب الإماراتي 0/2 أمام منافسه منتخب ترينداد وتوباغو، في المباراة الودية التي جمعتهما، الخميس، في إطار استعدادات الأبيض لكأس آسيا 2019.

وتلقى المنتخب الإماراتي هدفًا في كل شوط ليخسر 0/2، لتكون الخسارة الخامسة للإمارات من أصل 11 مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني الذي تولى قيادة الأبيض في أكتوبر الماضي، خلفًا للأرجنتيني إدغاردو باوزا.

وجاء هدف ترينداد وتوباغو الأول في الدقيقة 37 بتسديدة من داخل المنطقة عبر أغويرا.

بينما جاء الهدف الثاني من ضربة رأسية من ناثان في الدقيقة 58.