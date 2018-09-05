الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الإمارات وترينداد وتوباغو الودية

يلتقي منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في تمام الساعة السادسة ( الثامنة بتوقيت الإمارات ) من مساء يوم غد الخميس الموافق 6 سبتمبر نظيره منتخب ترينيداد وتوباغو باستاد Estadio Palamós Costa Brava في أولى مواجهات الأبيض الدولية الودية بمعسكره الحالي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية ضمن تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا ، حيث سيلعب منتخبنا الوطني ( مستضيف البطولة ) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات تايلند والهند والبحرين.

وأنهى الأبيض استعداداته لمواجهة الغد بأداء حصة تدريبية اليوم تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني وجهازه المساعد بمشاركة 24 لاعبًا هم : خالد عيسى ، إسماعيل أحمد ، مهند سالم ، محمد أحمد ، بندر الإحبابي ، عامر عبدالرحمن ، أحمد برمان ، ريان يسلم ، محمد عبدالرحمن ( العين ) علي خصيف ، فارس جمعة ، علي مبخوت ( الجزيرة ) محمد مرزوق ، ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) علي حسن سالمين ، خميس إسماعيل ( الوصل ) محمود خميس ، خليفة مبارك غانم ( النصر ) الحسن صالح ( الشارقة ) محمد برغش ( الوحدة ) فهد الظنحاني ( بني ياس ) عمر عبدالرحمن ( الهلال السعودي ) .

وشملت التدريبات تطبيق بعض الجوانب التكتيكية والخططية والضربات الثابتة ، كما كانت هناك تدريبات خاصة لحراس المرمى.

وقال عبيد هبيطة، مدير منتخبنا الإمارات أن مباراة الغد تُمثل اختبارًا حقيقيًا للأبيض أمام منتخب يضم في صفوفه لاعبين يمتازون بالسرعة والبنية الجسمانية العالية والقوية وهو الأمر الذي سيدفع لاعبينا للتعامل مع المباراة بكل جدية وحماس.

وأضاف إلى أن الجهاز الفني اختار المباريات الدولية الودية بعناية بالغة من أجل تحقيق أهداف معينة أهمها أن تكون المنتخبات من مدارس كروية مختلفة من أجل تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية والخططية وتعويد اللاعبين على التعامل والتكيف مع أكثر من طريقة لعب بالإضافة إلى الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية.

وتابع مدير المنتخب حديثه قائلًا إن أجواء معسكر جيرونا حتى الآن تعتبر إيجابية سواء مقر الإقامة وملاعب التدريبات والمباريات، مشيدًا بالتزام اللاعبين بالبرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني لهذا المعسكر الذي سيستمر حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأوضح هبيطة أن الجهاز الفني وبالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة حرص على أن تكون تجمعات المنتخب بدء من هذا المعسكر خلال أيام الفيفا والتي لا تتجاوز مدتها الأسبوعين وهي فترة كافية للاعبين خاصة وأنهم سيشاركون مع أنديتهم بمختلف المسابقات المحلية.

من جهته غادر لاعب وسط منتخب الإمارات ونادي الشارقة سيف راشد معسكر الأبيض في جيرونا عائدًا إلى البلاد بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بالعضلة الخلفية وحاجته للعلاج.

الموعد والقنوات الناقلة..

وتقوم قناة دبي الرياضية الراعي الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم بنقل أحداث مباراة الإمارات وترينداد وتوباغو على الهواء مباشرة، حيث خصصت القناة استديو تحليليًا سيبدأ قبل ساعة من انطلاق المباراة إلى جانب تغطية ميدانية من الملعب من خلال المراسل محمد الجاسم الذي وصل إلى إسبانيا أمس .

الجدير بالذكر أن الأبيض سيخوض مباراته الدولية الودية الثانية بمعسكر جيرونا يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر أمام منتخب لاوس على ذات الملعب.