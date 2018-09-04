بسبب خطأ في اللائحة.. هل تتم إعادة قرعة ثُمن نهائي كأس رئيس الدولة؟

كشفت تقارير صحفية عن أزمة قد تعيد إجراء قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لموسم 2018/2019، والتي أُجريت، مساء الإثنين، في جامعة الإمارات في مدينة العين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الاتحاد” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، فإن المادة 14 من لائحة المسابقات تفرض إعادة قرعة كأس رئيس الدولة، وأن هناك أندية تتجه للاحتجاج رسميًا خلال الساعات المقبلة على عدم قانونية الإجراءات الخاصة بها.

وأضافت:”نص المادة 14 التي تتحدث عن تفاصيل قرعة مسابقة كأس رئيس الدولة في الفقرة (ب) يفرض وضع بني ياس على رأس الجدول وليس العين”.

المادة 14 من لائحة المسابقات تفرض إعادة قرعة #كأس_رئيس_الدولة وأندية تتجه للاحتجاج رسمياً خلال الساعات المقبلة على عدم قانونية الاجراءات الخاصة بها pic.twitter.com/OwqtUQ9oFq — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) September 4, 2018

وتابعت:”المادة 14 الفقرة (ب) من لائحة المسابقات تقول:”وضع بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي السابق على رأس جدول المباريات وبطل الكأس في الموسم السابق في نهاية الجدول، بينما العين بطل دوري المحترفين وليس دوري الدرجة الأولى”.

وقال المستشار ماجد قاروب، خبير اللوائح الرياضية الدولية، وعضو اللجنة القانونية بالفيفا سابقا، للصحيفة: “يجب إعادة قرعة الكأس ولا يجوز الاجتهاد في وجود نص واضح وصريح يفرض وضع بطل دوري الدرجة الأولى على رأس المجموعة وليس دوري المحترفين، كان يجب تغيير المادة 14 منذ انطلاق دوري المحترفين عام 2008”.

وأتم: “الاتحاد وقع في خطأ قانوني وإجرائي فادح وتكرار أزمات اللوائح يحتاج لتحرك جاد وحقيقي”.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية لنادي العين حامل اللقب، مع الوصل.

وأُجريت قرعة التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى، حيث تم تقسيم الأندية العشرة المشاركة في المسابقة على مجموعتين ضمت الأولى: خورفكان، والعربي، ودبا الحصن، والحمرية، ومسافي، أما المجموعة الثانية فضمت: حتا، والتعاون، والذيد، ومصفوت، والعروبة، وتنطلق منافساتها في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى دور الستة عشر للمسابقة.

مواجهة نارية بين #العين و #الوصل في دور ال16 من #كأس_رئيس_الدولة .. تعرفوا على نتائج القرعة..

حفل جوائز وقرعة مسابقات اتحاد #الإمارات لكرة القدم pic.twitter.com/Q3lilerpVM — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) September 3, 2018

ثم أقيمت بعد ذلك قرعة دور الـ16 للمسابقة، بمشاركة 14 ناديًا محترفًا، إضافة لفريقين من دوري الدرجة الأولى أبطال التصفيات التمهيدية، وقد تم تسكين فريق العين بطل المسابقة على رأس المجموعة الأولى، والوحدة وصيف بطولة الدوري في المجموعة الثانية.

وستقام قرعة لدور الثمانية، وكذلك دور الأربعة، وذلك رغبة بزيادة الإثارة للمسابقة التي تحظى باهتمام كبير كونها أغلى المسابقات.